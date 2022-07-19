Тарасова оценила требование к советскому чемпиону выселиться из дома в Швейцарии

Тарасова призвала помочь советскому чемпиону Протопопову с переездом в Швейцарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила проблемы двукратного олимпийского чемпиона в парном катании Олега Протопопова с переездом из дома в Швейцарии. Ее слова приводит РИА Новости.

«Очень жаль, что Олег Алексеевич оказался в такой ситуации. Знаю, что он живет у человека, платит какие-то совсем небольшие деньги. Живет на пенсию, как раз оплатить квартиру и покушать», — рассказала Тарасова. Она призвала спортивные федерации помочь 90-летнему советскому чемпиону. Тренер выразила надежду, что непростая ситуация в жизни Протопопова вскоре разрешится.

19 июля Протопопов рассказал, что строительная компания в Швейцарии собирается ремонтировать дом и выразила требование ко всем жильцам выселиться из него. Он подчеркнул, что не нашел место, где будет жить, и пожаловался на невозможность перевезти вещи.

Протопопов с 1979 года живет в Швейцарии. Его партнершей на льду и женой была Людмила Белоусова, которая скончалась в 2017 году. Пара завоевала олимпийское золото на Играх в Инсбруке-1964 и в Гренобле-1968.