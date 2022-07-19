Подсчитаны убытки ретейлеров одежды от ухода из России

«Ъ»: убытки иностранных ретейлеров одежды в случае ухода из России составят $760–800 млн

В случае закрытия российских магазинов всех иностранных ретейлеров одежды по примеру шведской H&M, их общие убытки составят 760–800 миллионов долларов. Об этом во вторник, 19 июля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на две аудиторские компании, изучавшие возможные потери по запросу сетей.

Согласно подсчетам, наиболее заметные потери могут оказаться у испанской Inditex (сети Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear) — около 300 миллионов долларов, у японской Uniqlo — 150–170 миллионов долларов, примерно столько же — у французской Decathlon. Компании приостановили работу магазинов в России, но об окончательном уходе с российского рынка пока не заявляли. По данным Statista за 2020 год, в общей доле выручки у Uniqlo на продажи в России приходилось 1,3 процента, у H&M — 4 процента, у Inditex — 8,5 процента.

В то же время один из собеседников издания называет сумму потери в 760–800 миллионов долларов «консервативой». Она окажется больше, если ритейлеры не смогут распродать товарные остатки и удачно для себя решить вопрос с разрывом действующих долгосрочных контрактов на аренду площадей. Усугубить потери могут претензии партнеров из-за аренды торговых площадей — с мая по середину июля зарегистрировано более 30 заявлений с общей суммой требования на более чем 2,3 миллиарда рублей.

Ранее H&M официально сообщила о полном закрытии бизнеса в России. Компания приостановила деятельность в России 2 марта в знак протеста против начала специальной военной операции на Украине. Как анонимно рассказал «Ленте.ру» один из сотрудников H&M, руководство компании во время телеконференции сообщило, что сеть с августа начнет открывать магазины для продажи складских остатков перед окончательным закрытием бизнеса в России. Они будут работать около четырех месяцев, пока не реализуют остатки.

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