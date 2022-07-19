Россия увеличила вложения в госдолг США

Россия в мае увеличила вложения в госдолг США

Россия увеличила в мае объем вложений в государственные ценные бумаги США до 2,004 миллиарда долларов (на один миллион долларов), говорится в отчете американского Минфина. Доля долгосрочных облигаций составила три миллиона долларов, краткосрочных — 2,001 миллиарда долларов.

Крупнейшие держатели госбумаг США — Япония (1,212 триллиона долларов), Китай (980 миллиардов долларов) и Великобритания (634 миллиарда долларов). На четвертом месте — Швейцария (294 миллиарда долларов), на пятом — Каймановы острова (293 миллиарда).

В январе Россия увеличила объем вложений в госдолг США до 4,503 миллиарда долларов. Показатель рос с ноября прошлого года. Однако в марте произошло снижение (до 2,003 миллиарда долларов).

Государственный долг США в феврале впервые превысил 30 триллионов долларов, этот показатель стал рекордным за все время его существования.