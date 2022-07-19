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В Кремле ответили на вопрос о продолжении переговоров по украинскому зерну

Песков заявил, что переговоры по украинскому зерну продолжатся в самое ближайшее время

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Переговоры по украинскому зерну продолжатся в самое ближайшее время. Об этом, отвечая на вопрос журналистов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

13 июля в Стамбуле прошла встреча представителей ООН, России, Турции и Украины, на которой обсуждались возможные варианты разблокирования украинских портов для вывоза сельскохозяйственной продукции. В Минобороны заявили, что предложения российской стороны на четырехсторонних переговорах по урегулированию вопроса с вывозом украинского зерна были в основном поддержаны участниками консультаций.

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Анастасия Шейкина
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