Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В «Роскосмосе» оценили потенциал космических предприятий Украины

«Агат»: потенциал космических предприятий Украины остается крайне низким

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос" / ТАСС

Производственный и финансовый потенциал предприятий ракетно-космической отрасли Украины остается крайне низким. Такую оценку украинским заводам дали в головном экономическом научно-исследовательском институте «Роскосмоса» — организации «Агат». Об этом сообщает ТАСС.

«Производственный и, как следствие, финансовый потенциал украинских ракетно-космических предприятий существенно снизился с момента распада СССР и в настоящее время крайне низок», — рассказали в институте.

В «Агате» уверены, что основной интерес для инвесторов представлял сформированный во время существования Советского Союза научно-технический задел предприятий. «Для оценки средств, необходимых для восстановления и нормального функционирования украинских предприятий ракетно-космического комплекса, и оценки экономической целесообразности таких затрат необходимы рекогносцировочные работы, оценка средств производства — цехов, станков и прочего, а также работы по оценке регионального кадрового потенциала, так как многие высококвалифицированные специалисты ушли с предприятий из-за резкого снижения объемов работ», — уточнили в организации.

Там добавили, что после 2014 года космические предприятия Украины переориентировались на западные и азиатские рынки. «Никаких реальных результатов получено не было и экономическое состояние предприятий, сопровождаемое инвестиционными скандалами, ухудшалось», — отметили в «Агате».

Материалы по теме:
Лебедина пісня Потери России от прекращения сотрудничества с Украиной в космической отрасли
Лебедина пісняПотери России от прекращения сотрудничества с Украиной в космической отрасли
4 июня 2015
Це перемога Украинский «Южмаш» в обход «Роскосмоса» возобновил производство ракет «Зенит»
Це перемогаУкраинский «Южмаш» в обход «Роскосмоса» возобновил производство ракет «Зенит»
8 июня 2017

В мае «Роскосмос» опубликовал на сайте интересующие его космические предприятия Украины. Согласно материалам, госкорпорацию интересуют в Днепре конструкторское бюро «Южное» и завод «Южмаш», в Киевепредприятия «Арсенал», «Киевприбор» и Киевский радиозавод, в Харькове — научно-производственное предприятие «Хартрон-Аркос», специальное конструкторское бюро «Полисвит» и научно-производственное предприятие «Объединение Коммунар».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Путин попросил Шувалова «найти десятку» миллиардов рублей для школ в Белоруссии
Два кандидата вышли в финал борьбы за пост премьера Британии
Эрдоган нарушил протокол на встрече с Путиным
Названы самые популярные игры
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью на турнире по рапиду
У фильма «Холоп» появится продолжение
В Москве таможня конфисковала партию электронных сигарет на 60 миллионов рублей
Названы способы выглядеть моложе своих лет с помощью одежды и аксессуаров
В Совфеде объяснили значение расширения географии спецоперации на Украине
17-летний российский футболист попал в реанимацию после тренировки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.