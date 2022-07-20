Немцев возмутило очередное оскорбление экс-посла Украины

Немцев возмутили слова экс-посла Украины Мельника в адрес премьера Саксонии Кречмера

Немцев возмутили очередные оскорбительные слова экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника в адрес премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера. Своей реакцией они поделились в Twitter.

Саксонский политик заявил, что Германии следует сосредоточиться на том, чтобы заморозить конфликт на Украине, став в этом посредником. Он также выразил мнение о том, что крайне невыгодно разрывать экономические связи с Россией.

Мельник, в свою очередь, набросился на премьера с оскорблениями и предложил ему «засунуть голову в морозилку, чтобы охладить свои фантазии о России».

Немцы в ответ пришли в ярость. «Отвратительна только ваша воинственность! Стыдитесь», — заявила Carmen.

«Рад, что он ушел. Своим подстрекательством он сделал так, что мне теперь совершенно безразлична Украина», — поделился DaggiFfm.

«Уважаемый господин Мельник, благодаря вашим постоянным оскорблениям мой взгляд на ситуацию кардинально изменился — спасибо за это. Будьте уверены, скучать по вам не будут. До свидания», — написал Holger Lösel.

«Этот господин "м" просто невыносим. Когда он наконец вернется домой и займется своими делами, а не будет здесь всех нервировать!» — возмутился anhoe.

В мае Мельник раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за отказ посетить Киев. Экс-посол Украины назвал главу немецкого кабмина «оскорбленной ливерной колбасой» и заявил, что политик ведет себя по-детски.