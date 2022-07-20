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Спорт

Авербух объяснил невозможность выступления фигуриста-чемпиона Ханю в России

Авербух объяснил невозможность выступления олимпийского чемпиона Ханю в России контрактом

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Хореограф и продюсер Илья Авербух объяснил невозможность выступления двукратного олимпийского чемпиона, японского фигуриста Юдзуру Ханю в России. Его слова приводит РИА Новости.

Авербух рассказал, что у Ханю есть эксклюзивный контракт, согласно которому он может выступать только в Японии. «В ближайшее время никто не привезет Ханю в Россию. Стоимость его выхода на лед, наверное, самая дорогая в мире, какая только существует», — заявил он. Продюсер подчеркнул, что 27-летний японец является самым дорогим фигуристом на данный момент.

19 июля Ханю объявил о решении уйти из спорта. Он подчеркнул, что больше не будет участвовать в соревнованиях, однако не оставит тренировки на льду и участие в шоу.

Ханю дважды выигрывал олимпийское золото в мужском одиночном катании — в 2014-м и 2018-м. Также японец дважды становился чемпионом мира. В 2016-м, выступая на Autumn Classic International, Ханю стал первым в истории фигурного катания, кому удалось выполнить четверной риттбергер.

Анастасия Борисова
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