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Путин заявил о плачевных результатах санкций против Сирии

Президент России Путин назвал результаты санкций против Сирии плачевными
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Wana News Agency / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что санкции против Сирии приводят к негативным последствиям. За чертой бедности живет большинство граждан страны, передает РИА Новости.

Глава государства назвал плачевными результаты ограничений против Сирии.

«Эти санкции, которые введены в отношении Сирии и сирийского народа, приводят к плачевным результатам: там почти 90 процентов за чертой бедности сейчас живет. Это очень серьезная ситуация складывается», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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