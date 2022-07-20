Путин заявил о плачевных результатах санкций против Сирии

Президент России Путин назвал результаты санкций против Сирии плачевными

Президент России Владимир Путин заявил, что санкции против Сирии приводят к негативным последствиям. За чертой бедности живет большинство граждан страны, передает РИА Новости.

Глава государства назвал плачевными результаты ограничений против Сирии.

«Эти санкции, которые введены в отношении Сирии и сирийского народа, приводят к плачевным результатам: там почти 90 процентов за чертой бедности сейчас живет. Это очень серьезная ситуация складывается», — подчеркнул он.