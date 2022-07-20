Тима Бертона наградят французской премией «Люмьер»

Режиссер Тим Бертон получит престижную французскую премию «Люмьер»

Американский режиссер, сценарист и мультипликатор Тим Бертон станет обладателем престижной французской премии «Люмьер». Об этом сообщает Deadline.

Кинодеятель получит награду на 14-м фестивале имени братьев Люмьер, посвященном классическому кино, который пройдет в Лионе с 15 по 23 октября. Ранее лауреатами премии становились режиссеры Джейн Кэмпион (2021 год), Фрэнсис Форда Коппола (2019 год), Вонг Кар-Вай (2017 год), Катрин Денев (2016 год), Педро Альмодовар и Квентин Тарантино (2013 год).

«Этой осенью фестиваль Люмьер предложит погрузиться в страну чудес — где-то между Америкой с ее легендами, викторианской Англией, футуристическими мегаполисами и пригородами — в компании героев и монстров из мира Тима Бертона», — говорится в пресс-релизе фестиваля.

Бертон известен как режиссер фильмов, снятых в мрачном стиле с использованием черного юмора. Среди наиболее известных работ в его 40-летней карьере — «Битлджюс» (1988), «Бэтмен» (1989), «Эдвард Руки-ножницы» (1990), «Марс атакует!» (1996), «Сонная лощина» (1999), «Крупная рыба» (2003), «Чарли и шоколадная фабрика» (2005), «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007), «Алиса в Стране чудес» (2010), «Мрачные тени» (2012).

«Люмьер» — национальная кинопремия Франции, которая вручается с 1996 года. Считается одной из самых престижных французских наград в области киноиндустрии и является аналогом американского «Золотого глобуса».

Ранее стало известно, что актриса Джулианна Мур возглавит международное жюри Венецианского кинофестиваля.