Назван предел укрепления рубля

Экономист Мустаев назвал минимальным курс доллара в 50 рублей

Падение доллара до 30 рублей или ниже маловероятно, считает экономист, портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал предел укрепления рубля.

Курс доллара продолжает падать, 19 июля курс на торгах опустился ниже 55 рублей, что стало антирекордом с 4 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Возможный минимум

«Мы считаем, что минимум, на котором может зафиксироваться доллар, находится в районе отметки в 50 рублей, — допустил Мустаев. — Но коммуникации со стороны правительства однозначно говорят о том, что уровень 50 и ниже — это чрезмерное укрепление, подрывающее конкурентоспособность российской экономики, и с ним надо бороться».



Доступными способами борьбы экономист считает валютные интервенции в валютах дружественных стран, которые будут влиять на доллар через кросс-курсы. Однако, он отметил, нужно понимать: валютные интервенции приводят к более высокой инфляции.

«В целом же крупные импортеры могут "услышать" сигнал правительства и, не дожидаясь фактических действий, что мы уже недавно видели, запастись валютой, — предположил экономист. — Кроме того, экспортерам могут быть даны гарантии, например, о том, что во втором полугодии ожидается восстановление импортных потоков и, если сейчас держать валюту на локальных счетах, банки не станут вводить отрицательный процент на вклады. Возврат валютных котировок к более привычным уровням может оказать поддержку финансовым результатам экспортеров».



По словам Мустаева, несмотря на то, что на курс можно повлиять за счет валютных интервенций, для его полной стабилизации необходимо восстановление импортных потоков. Именно тогда прекратится ситуация, при которой курс за один день меняется на 5-7 процентов то вверх, то вниз.

Доллар по 30

Некоторые специалисты рассматривают даже самые апокалиптичные сценарии и допускают, что доллар может опуститься до 30 рублей. Но Мустаев считает это крайне маловероятным: такого глубокого падения не допустят российские ведомства. Тем не менее он уверен, что компании могли бы справиться даже с таким серьезным вызовом.



«В отличие от государств, компании регулярно сталкиваются с падением цен на продукцию и прочими финансовыми вызовами. Поэтому кратковременное теоретическое падение выручки приведет к обычным для такой ситуации подрезаниям издержек и сокращению инвестпрограмм. Что в долгосрочной перспективе, конечно же, совсем не поможет российской экспортной экономике, но сейчас выбора особенно нет. Попытка искусственно занизить курс доллара, скорее всего, приведет к инфляции, которой регулятор старается избежать во что бы то ни стало», — заключил экономист.