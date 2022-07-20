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Стало известно о возможной скорой отставке премьера Италии

Rai News 24: премьер Италии Марио Драги может подать в отставку 21 июля
Марио Драги

Марио Драги. Фото: Roberto Monaldo / Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер-министр Италии Марио Драги может подать в отставку в четверг, 21 июля. Об этом стало известно телеканалу Rai News 24, передает ТАСС.

По информации канала, премьер будет наблюдать за дебатами в нижней палате парламента. Там пройдет такая же процедура, как прошла 20 июля в Сенате, который выразил доверие премьер-министру. За проголосовали 95 парламентариев, против выступили 38. При этом три основные коалиционные партии — «Движение 5 звезд», «Вперед, Италия» и «Лига» — отказались голосовать.

До этого Марио Драги выдвинул условие для продолжения пребывания на посту, заявив, что останется в должности при воссоединении раздробленной коалиции.

Драги объявил об уходе в отставку после голосования в парламенте 14 июля. Он заключил, что общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет. Однако президент Италии Серджо Матарелла не принял отставку премьера.

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Марина Совина
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