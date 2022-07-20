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Кадыров рассказал о подготовке российских военных для спецоперации

Глава Чечни Кадыров рассказал о сплоченности и патриотизме добровольцев в российской армии
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики / РИА Новости

Ежедневно сотни патриотически настроенных мужчин пополняют ряды добровольцев в российской армии, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, мужчин, прибывающих в Чечню, объединяет высокий уровень сплоченности. «Каждый день сотни патриотически настроенных представителей сильной половины человечества пополняют ряды добровольцев. Мы помогаем каждому из них встать в строй доблестных защитников Отечества», — рассказал глава региона о подготовке военных.

По словам Кадырова, Российский университет спецназа (РУС) вносит большой вклад в проведение специальной военной операции на Украине.

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Марина Совина
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