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В ЛНР рассказали о росте недовольства в украинских частях под Соледаром

Подполковник НМ ЛНР Марочко заявил о росте недовольства в подразделениях ВСУ под Соледаром

Фото: Shutterstock

В подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ), обороняющих Соледар и его окрестности, растет недовольство из-за нехватки снаряжения и запчастей к военной технике. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки, пишет РИА Новости.

Речь идет об отдельных частях 72-й механизированной, 58-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой украинских бригад. Из-за активных боев вооружение и техника срочно нуждаются в ремонте, однако поставки необходимых комплектующих в последнее время резко сократились.

«Интенсивное использование артиллерийских орудий советского производства их ресурс практически исчерпало», — сообщил Марочко, уточнив, что без ремонта простаивают и гаубицы западных образцов.

Ранее в Луганской народной республике подтвердили первый захват гаубицы М777. Утверждается, что американское орудие отправят в музей в качестве экспоната или будут использовать на суде как вещественное доказательство преступлений, совершаемых украинским правительством.

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Алевтина Запольская
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