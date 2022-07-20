На Украине назвали число возможных олигархов

Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что 86 граждан подпадают под критерии олигарха

На Украине прошло заседание, на котором обсуждалось формирование и ведение реестра олигархов, а также соответствующие критерии для их выявления. Об этом в своем Twitter заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

«В настоящее время под признаки [олигархов], предусмотренные Законом, подпадают около 86 человек», — такое число возможных олигархов назвал Данилов.

Он отметил важность прошедшей встречи и заверил, что власти страны будут шаг за шагом «очищать» Украину от граждан, распространяющих олигархическое влияние.

Ранее сообщалось, что богатейший человек Украины Ринат Ахметов больше не соответствует критериям, по которым его можно было бы называть олигархом. Министр юстиции Украины Денис Малюська сказал, что Ахметов больше не принимает участие в политике и не влияет на медиа в стране.

23 июня главы европейских стран одобрили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС) на саммите в Брюсселе. Тем не менее для полноценного членства в организации, стране необходимо провести ряд реформ, среди которых продолжение судебной реформы, реализация реформы Конституционного суда, а также введение законов, препятствующих коррупции и олигархии.