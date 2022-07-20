В России разработали универсальную вакцину для профилактики оспы

Специалисты ФМБА разработали универсальную вакцину для профилактики оспы

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) создали универсальную вакцину для профилактики оспы. В частности, вакцина предназначена для профилактики актуальных штаммов оспы обезьян. Об этом сообщили в пресс-службе российского агентства, передает ТАСС.

«Проведены доклинические исследования ее [вакцины] безопасности. Идет подготовка к доклиническим исследованиям ее эффективности», — сообщили в ФМБА.

Там также разработали тест-систему для выявления оспы обезьян. В настоящее время она проходит испытания и готовится к регистрации.

Другую вакцину от оспы уже начали тестировать специалисты государственного научного центра «Вектор». По словам иммунолога Андрея Продеуса, вакцина находится уже «чуть ли не на третьей фазе клинических испытаний».

12 июля Роспотребнадзор сообщил о выявлении в стране первого случая заражения оспой обезьян. Инфекция выявлена в Санкт-Петербурге у россиянина, который прибыл из Португалии. Он обратился к врачу с характерной для оспы обезьян сыпью.

После выявления первого случая заражения Роспотребнадзор дал рекомендации жителям. В службе сообщили, что базовые меры профилактики способны защитить россиян от заражения оспой обезьян. В частности, необходимо мыть руки и регулярно носить защитные маски. Несмотря на невысокую заразность, при длительном контакте человека с инфицированным заражение все же возможно, отметили в Роспотребнадзоре.