Шойгу поручил жестко пресекать обстрелы ВСУ жилых кварталов в Донбассе

Шойгу поручил жестко пресекать обстрелы ВСУ жилых кварталов на Украине и в Донбассе

Глава Министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу поручил жестко пресекать обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) жилых кварталов населенных пунктов на Украине и в Донбассе. Об этом в среду, 20 июля, пишет ТАСС.

В военном ведомстве также сообщили, что министр проинспектировал группировку «Запад», которая принимает участие в спецоперации на Украине. В частности, он заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого по текущей обстановке и выполняемым боевым задачам.

18 июля глава Минобороны проинспектировал другую задействованную в спецоперации российскую группировку — «Восток».

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны. Ранее в июле официальный представитель Кремля Российские заверил, что российские военные не наносят удары по гражданской инфраструктуре и обвинил в обратном украинских военнослужащих.