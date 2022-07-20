Российский юрист подал иск против H&M после закрытия магазинов и проиграл

Суд Приморья отказал российскому юристу Качану в иске против H&M о дискриминации

Руководитель юридической компании «Аргумент» Дмитрий Качан проиграл иск против компании H&M о дискриминации по национальному признаку, решение об отказе вынес Спасский районный суд в Приморье, передает РИА Новости.

Юрист требовал у ООО «Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц» компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей после закрытия магазинов сети в России. Он заявлял, что ни один бренд не имеет права ущемлять права граждан по национальному признаку.

Ответчик в свою очередь передал в суд письмо, в котором не признал свою вину и попросил отказать в удовлетворении иска. Также к материалам дела было приобщено заключение лингвиста, подтверждающее признаки дискриминации в релизе компании, сообщил Качан.

«Сегодня было вынесено решение об отказе в удовлетворении моих требований. Я думаю, что причиной отказа послужило то, что практики по данному вопросу нет и решение, формирующее судебную практику, как правило, выносит Верховный суд», — заключил юрист.

Ранее стало известно, что сеть H&M с августа начнет открывать магазины для продажи складских остатков перед окончательным закрытием бизнеса в России.

18 июля компания официально сообщила о полном закрытии бизнеса в России. «Мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России. Мы глубоко опечалены влиянием, которое это окажет на наших коллег, и очень благодарны за всю их тяжелую работу и самоотверженность. Кроме того, мы хотим поблагодарить наших клиентов за поддержку на протяжении многих лет», — говорится в заявлении генерального директора Хелены Хельмерссон.

H&M приостановила деятельность в России 2 марта в знак протеста против начала специальной военной операции на Украине.