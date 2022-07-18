Стали известны сроки окончательного закрытия H&M в России

Сотрудник H&M рассказал о закрытии сети в течение четырех месяцев после начала распродажи

Сеть H&M с августа начнет открывать магазины для продажи складских остатков перед окончательным закрытием бизнеса в России. Об этом во время телеконференции сообщило руководство компании, анонимно рассказал «Ленте.ру» один из сотрудников компании. Также стали известны сроки окончательного закрытия магазинов в стране.

Распродажи как таковой, как анонсировала ранее сеть магазинов одежды, не будет. Все товары будут продаваться по полной стоимости, объяснил сотрудник компании. Торговые залы начнут открываться постепенно с начала августа. Они будут работать около четырех месяцев, пока не реализуют остатки.

Как распродадут товар весь, постепенно будут закрывать точки сотрудник H&M

После закрытия магазинов сотрудников сократят. Им также выплатят зарплату за шесть месяцев — около 100 тысяч рублей для тех, кто работает неполный день. Все права будут соблюдены, соцпакет и страховка будут действовать до увольнения, рассказал источник «Ленты.ру».

Ранее H&M официально сообщила о полном закрытии бизнеса в России. «Мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России. Мы глубоко опечалены влиянием, которое это окажет на наших коллег, и очень благодарны за всю их тяжелую работу и самоотверженность. Кроме того, мы хотим поблагодарить наших клиентов за поддержку на протяжении многих лет», — говорится в заявлении генерального директора Хелены Хельмерссон.

Компания приостановила свою деятельность в России 2 марта в знак протеста против начала специальной военной операции на Украине.

Ранее стилист Владислав Лисовец дал совет, что лучше купить в H&M перед уходом сети из страны.