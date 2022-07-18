Стали известны сроки окончательного закрытия H&M в России
Сеть H&M с августа начнет открывать магазины для продажи складских остатков перед окончательным закрытием бизнеса в России. Об этом во время телеконференции сообщило руководство компании, анонимно рассказал «Ленте.ру» один из сотрудников компании. Также стали известны сроки окончательного закрытия магазинов в стране.
Распродажи как таковой, как анонсировала ранее сеть магазинов одежды, не будет. Все товары будут продаваться по полной стоимости, объяснил сотрудник компании. Торговые залы начнут открываться постепенно с начала августа. Они будут работать около четырех месяцев, пока не реализуют остатки.
Как распродадут товар весь, постепенно будут закрывать точки
После закрытия магазинов сотрудников сократят. Им также выплатят зарплату за шесть месяцев — около 100 тысяч рублей для тех, кто работает неполный день. Все права будут соблюдены, соцпакет и страховка будут действовать до увольнения, рассказал источник «Ленты.ру».
Ранее H&M официально сообщила о полном закрытии бизнеса в России. «Мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России. Мы глубоко опечалены влиянием, которое это окажет на наших коллег, и очень благодарны за всю их тяжелую работу и самоотверженность. Кроме того, мы хотим поблагодарить наших клиентов за поддержку на протяжении многих лет», — говорится в заявлении генерального директора Хелены Хельмерссон.
Компания приостановила свою деятельность в России 2 марта в знак протеста против начала специальной военной операции на Украине.
Ранее стилист Владислав Лисовец дал совет, что лучше купить в H&M перед уходом сети из страны.