Бизнес
ВсеБизнесМировой бизнесДеловой климатФинансы компанийАвтобизнес
Бизнес

Стали известны сроки окончательного закрытия H&M в России

Сотрудник H&M рассказал о закрытии сети в течение четырех месяцев после начала распродажи

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Сеть H&M с августа начнет открывать магазины для продажи складских остатков перед окончательным закрытием бизнеса в России. Об этом во время телеконференции сообщило руководство компании, анонимно рассказал «Ленте.ру» один из сотрудников компании. Также стали известны сроки окончательного закрытия магазинов в стране.

Распродажи как таковой, как анонсировала ранее сеть магазинов одежды, не будет. Все товары будут продаваться по полной стоимости, объяснил сотрудник компании. Торговые залы начнут открываться постепенно с начала августа. Они будут работать около четырех месяцев, пока не реализуют остатки.

Как распродадут товар весь, постепенно будут закрывать точки

сотрудник H&M

После закрытия магазинов сотрудников сократят. Им также выплатят зарплату за шесть месяцев — около 100 тысяч рублей для тех, кто работает неполный день. Все права будут соблюдены, соцпакет и страховка будут действовать до увольнения, рассказал источник «Ленты.ру».

Материалы по теме:
Сотрудникам Zara дали работу на складах Wildberries
Сотрудникам Zara дали работу на складах Wildberries
13 июля 2022
H&M назвала сумму потерь от закрытия магазинов в России и на Украине
H&M назвала сумму потерь от закрытия магазинов в России и на Украине
29 июня 2022

Ранее H&M официально сообщила о полном закрытии бизнеса в России. «Мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России. Мы глубоко опечалены влиянием, которое это окажет на наших коллег, и очень благодарны за всю их тяжелую работу и самоотверженность. Кроме того, мы хотим поблагодарить наших клиентов за поддержку на протяжении многих лет», — говорится в заявлении генерального директора Хелены Хельмерссон.

Компания приостановила свою деятельность в России 2 марта в знак протеста против начала специальной военной операции на Украине.

Ранее стилист Владислав Лисовец дал совет, что лучше купить в H&M перед уходом сети из страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Сметанина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о новых случаях объявления форс-мажора «Газпромом»
У россиян появилась возможность купить товары Mango
Рецидивист изнасиловал москвичку и после проводил ее до метро
Стало известно об ударе ВСУ в район Каховской ГЭС
Роскомнадзор нашел нарушения у Delivery Club
Стали известны сроки окончательного закрытия H&M в России
В Европе поспорили об ошибочности антироссийских санкций
Легионер расторг контракт с клубом КХЛ через два месяца после подписания
Котокафе затопило в российском городе
Бутылку шампанского продали за 2,5 миллиона долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.