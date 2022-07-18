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Стилист дал россиянам совет перед распродажей H&M

Стилист Лисовец посоветовал купить джинсы на распродаже в H&M

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Сейчас в России нет брендов одежды, которые способны заменить H&M после решения компании окончательно закрыть бизнес в стране. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил стилист Владислав Лисовец. Он также назвал вещь, которую покупателям обязательно стоит приобрести на финальной распродаже сети магазинов.

«Я вас огорчу, но пока альтернатив H&M в соотношении цена-качество и выбор пока нет, и вряд ли кто-то сможет заменить. H&M — это тот бренд, который помогал абсолютно всем, особенно не очень богатому населению, приобретать какие-то простые вещи и чувствовать себя комфортно. Сейчас, к сожалению, этого пока нет. Можно что-то по отдельности найти, но чтобы сразу в одном месте был такой выбор — мы не обладаем даже подобным брендом», — сказал эксперт моды.

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H&M объявила о полном уходе из России 18 июля. «Мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России. Мы глубоко опечалены влиянием, которое это окажет на наших коллег, и очень благодарны за всю их тяжелую работу и самоотверженность. Кроме того, мы хотим поблагодарить наших клиентов за поддержку на протяжении многих лет», — говорится в заявлении генерального директора Хелены Хельмерссон.

Перед окончательным закрытием в магазинах пройдет финальная распродажа. Она начнется 1 августа, сообщает РИА Новости. Владислав Лисовец дал совет, как не растеряться во время ажиотажа, и на что стоит обратить внимание.

Надо в основном покупать базу, это всегда пригодится. Во-вторых, [стоит] купить джинсы, потому что джинсы у них всегда были неплохие

Владислав Лисовецстилист

«И, наверное, не суперъяркие вещи. Если только у вас есть база, тогда можете купить суперъяркое. От суперъярких вещей быстро устаешь, они очень заметные, и можно деньги потратить, грубо говоря, на один раз. Покупайте базу, свитера, трикотаж, то, что можно носить очень долго и миксовать с какой-то другой одеждой», — добавил стилист.

Розничная сеть объявила о временной приостановке продаж в России 2 марта из-за начала специальной военной операции России на Украине.

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Мария Сметанина
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