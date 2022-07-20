Младший сын Кости Цзю победил в третьем профессиональном бое подряд

Боксер Никита Цзю, младший сын Кости Цзю, победил австралийца Бена Хорна решением судей

Австралийский боксер Никита Цзю одержал победу над соотечественником Беном Хорном. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой состоялся в среду, 20 июля, в Сиднее и продлился все шесть раундов. Судьи единогласным решением отдали победу Цзю. Боксеры выступали в первом среднем весе.

24-летний Цзю выиграл третий бой подряд на профессиональном ринге. До этого он нокаутировал соотечественников Мэйсона Смита и Аарона Стала. Никита Цзю — младший сын советского и российского боксера Кости Цзю, который был абсолютным чемпионом мира по боксу.

Еще один сын Кости Цзю, Тим, также является профессиональным боксером. На его счету 21 победа в 21 поединке. Свой последний бой 27-летний спортсмен провел 26 марта, победив американца Террела Гошу и защитив пояс WBO Global в первом среднем весе.