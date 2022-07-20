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Младший сын Кости Цзю победил в третьем профессиональном бое подряд

Боксер Никита Цзю, младший сын Кости Цзю, победил австралийца Бена Хорна решением судей
Никита Цзю и Бен Хорн

Никита Цзю и Бен Хорн. Фото: Brendon Thorne / Getty Images

Австралийский боксер Никита Цзю одержал победу над соотечественником Беном Хорном. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой состоялся в среду, 20 июля, в Сиднее и продлился все шесть раундов. Судьи единогласным решением отдали победу Цзю. Боксеры выступали в первом среднем весе.

24-летний Цзю выиграл третий бой подряд на профессиональном ринге. До этого он нокаутировал соотечественников Мэйсона Смита и Аарона Стала. Никита Цзю — младший сын советского и российского боксера Кости Цзю, который был абсолютным чемпионом мира по боксу.

Еще один сын Кости Цзю, Тим, также является профессиональным боксером. На его счету 21 победа в 21 поединке. Свой последний бой 27-летний спортсмен провел 26 марта, победив американца Террела Гошу и защитив пояс WBO Global в первом среднем весе.

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Алексей Гусев
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