Путин пожаловался на жару и «шурующие» кондиционеры в Тегеране

Президент РФ Владимир Путин извинился за кашель, объяснив его «шуровавшим» кондиционером

Президент России Владимир Путин извинился за кашель в ходе выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени», объяснив его работой кондиционера в Тегеране, где он побывал с визитом. Трансляция выступления российского лидера велась на сайте мероприятия.

«Вчера в Тегеране было очень жарко, плюс 38. А "кондишн" там шуровал как следует. Поэтому я прошу прощения», — пожаловался глава государства после небольшого покашливания в начале реплики.

19 июля в Тегеране прошли трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрагимом Раиси по урегулированию конфликта в Сирии. Это первая личная встреча глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию с начала пандемии коронавируса.

В ходе встречи лидеры приняли решение провести следующий саммит в «Астанинском формате» до конца 2022 года в России по приглашению Путина. Также 19 июля в Тегеране прошли двусторонние встречи президента России с турецким и иранским лидерами.