Еврокомиссия призвала готовиться к полному отключению российского газа

Глава ЕК фон дер Ляйен допустила полное отключение российского газа

Еврокомиссия (ЕК) допускает возможность полного отключения российского газа и призывает начать подготовку к этому, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит «Интерфакс»

«Считаю вероятным сценарий, при котором мы окажемся полностью лишенными поставок российского газа», — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе. По словам фон дер Ляйен, это «окажет влияние на все страны ЕС».

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) подсчитал потенциальный ущерб, который может нанести европейской экономике полная остановка поставок российского газа. Согласно оценкам, при таком сценарии ВВП Евросоюза по итогам 2022 года может сократиться на 2,65 процента.

Европа опасается прекращения поставок российского газа в качестве ответной меры на санкции против Москвы. Газопровод «Северный поток» остановлен на плановый ремонт, однако комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Хан заявил, что не ожидает возобновления его работы, которое запланировано на 21 июля.