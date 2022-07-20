Коменданта института МВД России заподозрили в отправке обнаженных фото курсантке

В Хабаровском крае коменданта института МВД заподозрили в домогательствах к студентке

В Хабаровском крае 40-летнего коменданта Дальневосточного юридического института МВД России заподозрили в домогательствах к 21-летней курсантке. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, в 2017 году девушка из Магадана поступила в университет. Там она заинтересовала старшего инспектора комендантского отделения, который контролировал пропускную систему. Майор несколько лет писал студентке в социальных сетях, делал комплименты и предлагал заняться сексом. Получив отказ, он прислал ей свои обнаженные фотографии.

Закончив вуз, потерпевшая поступила на службу в правоохранительные органы, получила звание старшего лейтенанта и рассказала полицейским о том, что происходило с ней в годы учебы.

Ранее стало известно, что в Москве студентка заявила об изнасиловании полицейским в участке.