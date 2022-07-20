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Сирия разорвала дипотношения с Украиной

SANA: Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной из-за признания ДНР и ЛНР

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

В ответ на аналогичные действия Киева Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной. Об этом сообщает агентство SANA с ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Сирийской Арабской республики (САР).

Украинская сторона оповестила Дамаск об аналогичном решении о разрыве дипотношений в конце июня, его причиной стало признание суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) со стороны властей САР. После этого Киев пообещал ввести торговое эмбарго и санкции против Сирии.

Ранее МИД Сирии сообщил, что страна решила признать независимость ДНР и ЛНР. 21 февраля указ о признании ДНР и ЛНР подписал президент России Владимир Путин. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

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Дмитрий Сотак
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