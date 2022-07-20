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Стало известно о работе Запада над ускорением оказания военной помощи Киеву

Глава Пентагона заявил, что Запад работает над ускорением оказания военной помощи Киеву

Фото: Metin Aktas / Anadolu Agency / Getty Images

Западные страны работают над ускорением темпов оказания военной помощи Киеву. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает ТАСС.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы поддерживать и наращивать скорость предоставления помощи», — сказал он.

Остин отметил, что страны со всего мира продолжают оказывать помощь Украине путем поставок важнейших систем и боеприпасов.

Ранее США заявили, что конфликт на Украине находится на решающем этапе. «Россия думает, что может продержаться дольше Украины, продержаться дольше нас. Но это лишь самый недавний из просчетов России», — сказал глава Пентагона, отметив, что США и союзники продолжат находить инновационные способы обеспечения долгосрочной поддержки ВСУ.

Шеф американского оборонного ведомства также рассказал, что в новый пакет военной помощи Украине включат еще четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В новый пакет помощи от США, который будет представлен в скором времени, войдут боеприпасы для РСЗО и артиллерии.

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Анжелика Бережная
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