Стало известно о работе Запада над ускорением оказания военной помощи Киеву

Глава Пентагона заявил, что Запад работает над ускорением оказания военной помощи Киеву

Западные страны работают над ускорением темпов оказания военной помощи Киеву. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает ТАСС.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы поддерживать и наращивать скорость предоставления помощи», — сказал он.

Остин отметил, что страны со всего мира продолжают оказывать помощь Украине путем поставок важнейших систем и боеприпасов.

Ранее США заявили, что конфликт на Украине находится на решающем этапе. «Россия думает, что может продержаться дольше Украины, продержаться дольше нас. Но это лишь самый недавний из просчетов России», — сказал глава Пентагона, отметив, что США и союзники продолжат находить инновационные способы обеспечения долгосрочной поддержки ВСУ.

Шеф американского оборонного ведомства также рассказал, что в новый пакет военной помощи Украине включат еще четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В новый пакет помощи от США, который будет представлен в скором времени, войдут боеприпасы для РСЗО и артиллерии.