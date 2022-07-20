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Офис Зеленского пригрозил санкциями российским военным

Глава офиса Зеленского Ермак призвал ввести санкции против детей российских военных
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: РИА Новости

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак призвал ввести санкции против родственников и детей российских военных, участвующих в специальной операции, пишет ТАСС со ссылкой на «Радио НВ».

Руководитель считает, что ограничения должны коснуться каждого солдата, его семьи и детей. «Я хочу, чтобы сегодня каждый солдат, ступивший на нашу землю, его родственники, его дети, его семья также были в списках на санкции», — пригрозил он.

Политик добавил, что добиться этого юридически тяжело, но украинская сторона над этим работает. По мнению Ермака, если военный принимает участие в специальной операции, то в будущем его дети не должны учиться в западных странах.

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В марте США ввели санкции против России, под них попал ряд представителей военного руководства страны. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация государства.

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Марина Совина
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