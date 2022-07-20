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Спорт

Волков назвал желаемого соперника в UFC

Российский боец UFC Александр Волков захотел поединка против экс-чемпиона Стипе Миочича

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков назвал желаемого соперника в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Тяжеловес принял участие в шоу Hustle MMA на YouTube.

33-летний россиянин признался, что хотел бы провести поединок против экс-чемпиона UFC американца Стипе Миочича. «Для меня это был бы хороший бой в плане медийности», — заключил Волков.

В последнем поединке, который состоялся 4 июня, российский тяжеловес отправил в нокаут суринамца Жоарзиньо Розенстрайка. В марте Волков потерпел поражение от Томаса Аспиналла на турнире UFC в Лондоне.

На счету Волкова 35 побед при десяти поражениях в MMA. Россиянин выступает в UFC с 2016 года.

Миочич — бывший чемпион UFC в тяжелом весе. Американец дважды завоевывал пояс. В январе 2018-го он одержал победу над Фрэнсисом Нганну и в третий раз защитил титул чемпиона в тяжелом весе, установив рекорд организации по этому показателю.

Николай Костюков
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