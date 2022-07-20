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В МИД России обвинили киевские власти в желании изничтожить украинцев

Захарова заявила о желании Киева изничтожить украинцев тестируемым западным оружием

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обвинила киевские власти в желании изничтожить украинцев. Так она прокомментировала предложение Минобороны Украины тестировать в стране западное оружие, передает радио Sputnik.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников предложил западным партнерам тестировать новое оружие на территории страны. Киев, по его словам, заинтересован в применении современных систем боя, такой вариант может быть выгоден для обеих сторон.

«Это даже не лицемерие. Это перевертывание, тотальное лукавство. Все, что хотите протестировать, тащите сюда! Политика киевского режима — это изничтожение Украины и украинцев», — заявила Захарова.

На текущей неделе США планируют объявить о 16-м пакете военной помощи Украине, в который войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы для артиллерии.

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Алевтина Запольская
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