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В Совфеде объяснили значение расширения географии спецоперации на Украине

Сенатор Ковитиди объяснила изменение географии СВО денацификацией и демилитаризацией
Ольга Ковитиди

Ольга Ковитиди. Фото: Совет Федерации / Flickr

Расширение географии проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса обусловлено необходимостью решения полного комплекса задач, которые связаны с денацификацией и демилитаризацией Украины. Так это объяснила сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди, передают «Известия».

По ее словам, Соединенные Штаты и Запад, вооружая Киев, оказывают Украине «медвежью услугу», так как втягивают страну в изматывающий военный конфликт. Кроме того, это создает очевидные риски для европейской безопасности в целом, заключила сенатор.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что задачи военной операции на Украине изменились и теперь включают не только территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он уточнил, что расширение географии операции произошло в том числе из-за поставок Киеву американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

19 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что скоро Вооруженные силы страны (ВСУ) получат ракеты к американским РЗСО большей дальности, чем располагали до этого.

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Сергей Истомин
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