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Аршавин призвал клубы РПЛ отказаться от легионеров

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин призвал клубы РПЛ отказаться от легионеров

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о перспективах возвращения российских клубов в еврокубки. Его слова передает РИА Новости.

По словам бывшего футболиста, это произойдет не раньше 2025 года. Он также призвал команды Российской премьер-лиги (РПЛ) отказаться от иностранцев. «Стоит ли удерживать легионеров в период без еврокубков? По-моему, надо всех отпустить и делать ставку на своих», — заявил Аршавин.

На данный момент у «Зенита» действуют контракты с 11 легионерами. Команда выиграла четыре последних чемпионата России.

21 июня стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение на приостановку контрактов для легионеров, выступающих в Российской и Украинской премьер-лигах. Опция действует до июня следующего года.

ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой. Таким образом, клубы РПЛ лишились еврокубков, а отечественные сборные остались без чемпионатов мира и Европы.

Алексей Гусев
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