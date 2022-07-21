Австрия начала готовиться к выживанию в условиях дефицита газа

Der Standard: В Австрии готовятся к отопительному сезону в условиях нехватки газа

В Австрии начинают готовиться к отопительному сезону в условиях дефицита газа и вынужденной экономии энергии. Об этом сообщает Der Standard.

Нехватка газа в Австрии приведет к серьезным сложностям с отоплением школ и детских садов. На сегодняшний день ведутся разговоры о необходимости рассредоточения учащихся школ по нескольким помещениям при невозможности обеспечить теплую температуру во всех классах. Также австрийских школьников могут перевести на дистанционное обучение.

Для экономии энергии предлагаются различные способы. Например, детские сады планируют оборудовать специальными контейнерами для обогрева. Ограничения распространятся и на другие учреждения в зависимости от их приоритетности и значимости.

Ранее еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан сообщил, что Еврокомиссия готовится к тому, что поставки газа по "Северному потоку" не возобновятся после окончания плановых профилактических работ.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в свою очередь подчеркивает, что сокращение поставок газа не является преднамеренным и произошло из-за технических проблем компании Siemens, которые являются последствиями антироссийских санкций.