Ветеринар назвал главную опасность застрявшей в пасти белого медведя банки

Ветеринар Буравель заявил, что медведь в Диксоне может быть обезвожен из-за банки в пасти

Главная опасность банки сгущенки, которая застряла в пасти у белого медведя из Диксона, заключается в том, что животное из-за нее может быть обезвожено. Об этом заявил ветеринар Сергей Буравель, сообщают «Известия».

«Может возникнуть сепсис, нагноение раны. Но не стоит забывать, что животные в дикой природе, особенно медведи, демонстрируют очень высокий уровень выживаемости за счет проживания в суровых условиях. Я думаю, что врачи успеют оказать необходимую помощь животному», — отметил Буравель.

По его словам, медведю должно хватить запасов подкожного жира, чтобы выжить. Ветеринар также назвал и другую опасность банки — она, вероятно, повредила пасть животного. Медведь из-за стресса мог пытаться самостоятельно достать предмет, что еще сильнее усугубило бы травму.

О том, что белый медведь, у которого во рту застряла банка сгущенки, вышел к людям за помощью в арктический поселок Красноярского края, стало известно в среду, 20 июля. Местные жители пытались вынуть банку из пасти медведя, но им это сделать не удалось.

На помощь к медведю вылетели специалисты из Москвы. Но им пока не удалось добраться до Диксона — они застряли в аэропорту Норильска из-за шторма. Животное до сих пор ходит с банкой в пасти, у краснокнижного медведя уже трясутся задние лапы. По прилете ветеринару придется обездвижить медведя, чтобы удалить банку.