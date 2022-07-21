Ветеринар оценил шансы спасенной медведицы на восстановление

Ветеринар Середа заявил о шансе на полное восстановление у спасенной в Диксоне медведицы

Медведице оказана необходимая помощь, поэтому шансы на восстановление есть. Другой вопрос, где животное раздобыло банку сгущенки, которая впоследствии застряла в пасти, заявил президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач России Сергей Середа. В беседе с «Лентой.ру» специалист оценил шансы медведицы на восстановление.

В поселке Диксон Красноярского края удалось спасти медведицу, в чьей пасти застряла банка сгущенки. Об этом рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале. По ее словам, ввести медведицу в сон удалось выстрелом транквилизатора. После этого пасть животного освободили от банки, а множественные раны внутри пасти обработали. По словам главы ведомства, когда ветеринары закончат работать с медведицей и отправят ее в естественную среду обитания, за ней продолжат присматривать.

Шансы на полное восстановление у медведицы есть. Вся помощь, которая была необходима, ей оказана Сергей Середа ветеринарный врач

Ветеринарный врач отметил, что сладостью с медведицей, скорее всего, поделились люди. «Люди не думают, дают банку сгущенки белому медведю, и это заканчивается такими трагическими историями. Можно сказать, что это глупость людей, которая заканчивается тем, что страдают животные», — сказал Сергей Середа.

Кадры с животным, которое пришло за помощью к людям в поселок Диксон, появились в сети 20 июля. Медведь хотел съесть сгущенку, но застрял языком в металлической банке. На помощь обессиленному белому медведю отправили специалистов из Москвы. В их числе главный ветеринарный врач Московского зоопарка.

