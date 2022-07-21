Минобороны заявило об уничтожении более 600 боевиков в пункте дислокации ВСУ

Минобороны заявило о ликвидации более 600 боевиков в центре отдыха «Империя» под Одессой

Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточным оружием нанесли удары по украинскому пункту временной дислокации в Одесской области. В результате уничтожено более 600 боевиков, об этом Минобороны сообщило журналистам.

По данным ведомства, пункт дислокации военнослужащих находился в центре отдыха «Империя» в населенном пункте Константиновка. Среди ликвидированных боевиков было до 120 иностранных наемников, уточнили в министерстве.

Там указали, что Вооруженные силы Украины несут значительные потери. Российские военные также нанесли удар пункту дислокации ВСУ в Николаеве — в результате удалось уничтожить более 320 украинских военных, добавили в Минобороны.

Ранее ведомство отчиталось об уничтожении более 200 бойцов ВСУ в пункте морпехов в Одесской области. В нем готовили резервистов, уточнили в министерстве.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 21 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможность диалога между Киевом и Москвой есть.