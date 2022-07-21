Карпов объяснил отказ Карлсена от матча за титул чемпиона мира с Непомнящим

Анатолий Карпов объяснил отказ Карлсена от матча с Непомнящим его желанием поднять ставки

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказался об отказе Магнуса Карлсена от матча за шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. Об этом сообщает РИА Новости.

Бывший спортсмен отказался считать решение норвежского гроссмейстера окончательным, а также объяснил его желанием поднять ставки. «Карлсен прислал официальный документ? Я думаю, что он хороший ученик Роберта Фишера. Уверен, что у него много хороших советчиков», — объяснил Карпов.

Об отказе Карлсена играть с Непомнящим стало известно ранее в среду, 20 июля. Норвежец объяснил, что не намерен защищать титул чемпиона мира из-за отсутствия мотивации.

Непомнящий получил право сыграть в чемпионском матче благодаря победе на турнире претендентов. Его соперником должен стать китаец Дин Лижэнь, который показал второй результат.

В 1975 году Фишер перед чемпионским матчем с Карповым выдвинул Международной федерации шахмат (ФИДЕ) ряд условий и ультиматумов по организации матча, которые федерация не удовлетворила. Американец отказался играть, а чемпионом мира признали советского шахматиста.