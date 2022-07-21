Объяснена загадка отсутствия иммунного ответа на пищу

Nature: регуляторные Т-клетки подавляют воспаление после каждого приема пищи

Ученые Медицинской школы Университета Миннесоты раскрыли загадку, почему у большинства людей после каждого приема пищи не вырабатывается иммунный ответ. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature, показали, что чужеродные белки в еде провоцируют образование регуляторных иммунных клеток, которые подавляют серьезные воспалительные реакции.

Для объяснения парадоксальной толерантности иммунной системы к еде, специалисты провели эксперименты с мышами, которые росли на безглютеновой диете, после чего им давали разные продукты и анализировали последующие иммунные реакции. Некоторые из продуктов содержали один или несколько типов глютеновых белков, известных как глиадины. У людей с пищевой целиакией наблюдается непереносимость глютена именно из-за дефектного иммунного ответа.

У большинства людей пища не приводит к развитию Т-клеточного иммунного ответа, несмотря на то, что они потребляют около ста граммов чужеродных растительных и животных белков каждый день. Тем не менее в организме протекают те же самые реакции, что вызывают иммунный ответ против белков вирусов и бактерий. Пищевые белки презентируются главным комплексом гистосовместимости класса II (MHCII) CD4+ Т-клеткам, которые обычно распознают чужеродные молекулы для будущей атаки на патоген. В борьбе с инфекцией Т-клетки провоцируют воспалительную реакцию, которая в случае с пищевыми белками отсутствует.

Исследователи обнаружили, что у грызунов после глиадина наблюдалось лишь небольшое увеличение количества специфичных к белку Т-клеток в лимфоидных органах желудочно-железного тракта. Интенсивное размножение провоспалительных CD4+ клеток подавляла другая разновидность иммунных клеток — регуляторные клетки Treg. Некоторые Т-клетки, специфичные к глиадину, затем превращались в фолликулярные Т-хелперы, которые вызывали слабый ответ антител. Полноценный иммунный ответ не развивался, поскольку многие Т-клетки, что смогли размножиться, оказывались неканоничными, то есть неспособными вызывать воспаление, и, в конце концов, сами превращались в Treg.

Таким образом, воздействие пищевых антигенов на наивные Т-клетки приводит к развитию субпопуляций Т-клеток, которые неспособны вызывать воспалительные функции и при этом продуцируют Т-клетки, подавляющие воспаление.