Французский банкир Виллен заявил, что санкции против России ведут к гибели Запада

Европейские политики, продвигая антироссийские санкции, ведут Запад к гибели. Об этом в статье Le Figaro заявил инвестиционный банкир Филипп Виллен (Philippe Villin).

Он выразил возмущение тем, что руководство стран, вводя санкции против Москвы, не обсудили этот вопрос со своими избирателями и представителями бизнеса. Это, среди прочего, привело к росту цен на энергоносители, что в свою очередь повлияло на расходы населения на отопление и транспорт. Промышленность также фиксирует значительные расходы, отметил он.

При этом Виллен уличил чиновников Европейского Центрального банка во лжи, заявляющих, что инфляция в ЕС вызвана недостаточно жесткой монетарной и бюджетной политикой. Он понадеялся, что граждане и бизнес «бросят вызов политике слепых еврократов, ведущих нас к гибели своей наглой ложью».

20 июля ЕС согласовал седьмой пакет антироссийских санкций. Постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс раскрыл, что в санкционный список вошли более 50 физических и юридических лиц. Помимо этого, постпред упомянул новые меры экспортного контроля. Кроме того, Пранцкявичюс сообщил, что новые ограничения против Москвы предполагают запрет на российское золото.

Ранее Reuters сообщил, что Евросоюз захотел частично смягчить введенные в отношении России санкции и разблокировать часть активов некоторых банков ради экспорта продовольствия.

15 июля Минфин США ослабил часть санкций против России и разрешил некоторые транзакции. Смягчения коснулись удобрений, продовольствия, посевных материалов, лекарств и медицинского оборудования. Также из-под ограничительных мер вывели дочернюю компанию «Газпрома» SEFE Securing Energy for Europe GmbH (ранее известную как Gazprom Germania GmbH). Вновь разрешены сделки и с казахстанской «дочкой» «Альфа-банка».