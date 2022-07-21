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Спорт

Губерниев дал совет назвавшему предателями российских игроков НХЛ депутату

Дмитрий Губерниев заявил, что Роману Терюшкову надо было поговорить с хоккеистом Овечкиным

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев дал совет депутату Госдумы Роману Терюшкову, который назвал предателями российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит «РБ Спорт».

Журналист заявил, что Терюшкову надо было поговорить с нападающим клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным. «Наоборот, наши энхаэловцы — посланцы блистательной России, мы им должны рукоплескать. Такие же, как наши теннисисты, бойцы UFC и все те, кто может сейчас выступать на международных соревнованиях», — посчитал он.

15 июля Терюшков в своем Telegram-канале предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. Соответствующее письмо он опубликовал в Министерстве спорта России.

В конце февраля многие спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Анастасия Борисова
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