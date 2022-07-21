В лесах Кенозерского национального парка сняли семь короткометражных фильмов

Режиссеры сняли семь короткометражных фильмов на фестивале «КеноVision-2022»

В рамках фестиваля для творческой молодежи «КеноVision-2022» режиссеры сняли семь короткометражных фильмов на территории Кенозерского национального парка. Об этом сообщает ТАСС.

Съемки проходили в лесах, полях, на озерах и даже в банях парка. В этом году тема мероприятия звучит как «творчество и любовь на Русском Севере».

Над фильмами работали представители разных творческих профессий: музыканты занимались созданием саундтреков, театральные артисты пробовали себя в роли киноактеров, а художники трудились над будущей выставкой, на которой будут представлены работы.

Итоги фестиваля подведут в Архангельске в начале сентября — выбирать лучший фильм будут эксперты и зрители.

Ранее в селе Нижний Унал в Северной Осетии начались съемки короткометражного фильма «Къона» о культуре осетин. В кинокартине будут показаны обряды и действия, которые в прошлом имели сакральное значение и строго регламентировались.