Экономист заявил о начале новой эпохи для евро

Аналитик Самиев заявил о начале эпохи дешевого евро относительно доллара

Европа острее других регионов переживает ухудшение внешнеторгового платежного баланса и соответствующее давление на валюту. Ввиду этого вероятно, что мир вступает в эпоху стабильно дешевого евро относительно доллара, несмотря на попытки Европейского Центрального банка (ЕЦБ) стабилизировать ситуацию. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 0,5 процента годовых с нулевого уровня. Это произошло впервые с 2011 года. Об этом говорится в сообщении регулятора. Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии будут увеличены до 0,5 процента, 0,75 процента соответственно с 27 июля.

Судьба евро

«К повышению процентной ставки приводит рост инфляции, — объяснил Самиев. — Но ЕЦБ повышает ставку с существенным отставанием от Федеральной резервной системы США (ФРС), они позже приступили к этому процессу, но он был неизбежен при росте инфляции почти до 10 процентов, максимума за последние десятилетия».

Несмотря на то что ЕЦБ все же решился на такой шаг, Самиев считает вопрос паритета доллара и евро открытым: давление на валюту ЕС сохраняется, а ФРС все еще повышает ставку значительно большими темпами.

«Несмотря на то что в Евросоюзе и Штатах идут параллельные процессы, необходимо понимать, что именно Европа была и остается главным адресантом негативных эффектов и от санкций, и от связанных с ними процессов. Она несет наиболее существенные издержки с точки зрения проблем с энергопоставками, логистикой и внешней торговлей, ухудшением внешнеторгового баланса и прочим. Все эти многофакторные процессы сказываются, прежде всего, именно на евро», — подчеркнул аналитик.

Он добавил, что, если бы в ФРС не продолжали повышать ставку, динамика курсов двух валют могла бы сравняться. В свою очередь, и ЕЦБ мог бы пойти на более решительные шаги и начать повышать ставку более высокими темпами.

«Здесь уже возникает классическая дилемма между борьбой с инфляцией и необходимостью снизить эффекты девальвации нацвалюты, — сказал Самиев. — Перед ведомствами стоит сложнейшая задача: как не спровоцировать рецессию? Особенно учитывая то, что она уже не за горами. Как ее не ускорить, не усилить?»

Если повышать ставку слишком быстро и сильно, можно спровоцировать более мощный уход в рецессию, который и так почти неизбежен для ЕС. Неповышение ставки, в свою очередь, ведет к росту инфляции Павел Самиев аналитик

Новая эпоха

Аналитик считает вероятным, что эпоха стабильно дорогого евро при более дешевом долларе подходит к концу.

«Очень вероятно, что теперь евро будет всегда дешевле доллара. Практическое ухудшение внешнеторгового платежного баланса Европы в совокупности со смелостью ФРС в вопросе повышения ставки оказываются не самыми позитивными факторами для валюты ЕС. Это дает нам весомые основания полагать, что постепенно мы вступаем в эпоху, когда евро будет стабильно дешевле доллара. Правда, на сколько, не скажу, это зависит от слишком большого числа параметров», — резюмировал Самиев.

Курс евро обновил 20-летний минимум к доллару в середине июля, падая ниже паритета. В перспективе полугода курс евро ожидает резкое снижение к доллару — до отметки в 0,9 доллара за евро, предсказывают аналитики, инвесторы и трейдеры.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия (ЕК), исполнительный орган ЕС, ухудшила прогноз по инфляции и росту экономики региона в 2022-2023 годах из-за конфликта на Украине. Из-за роста цен, ограничивающего спрос, и высокого риска нехватки энергии в зимний период Евросоюз приготовился к увеличению ВВП на 2,6 процента по итогам 2022 года и на 1,4 — к концу 2023-го.