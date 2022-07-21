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Лавров осудил молчание ЕС после слов Порошенко о Минских соглашениях

Лавров осудил ЕС из-за отсутствия реакции на слова Порошенко о невыполнении «Минска-2»

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто назвал постыдным отсутствие реакции руководства Евросоюза (ЕС) на заявление экс-президента Украины Петра Порошенко, который признался в нежелании выполнять Минские соглашения. Об этом сообщает ТАСС.

«Недавно Порошенко сказал: я их подписывал, но выполнять-то их я не собирался, нужно было время выиграть, чтобы нас накачали современным оружием. Откровенно, цинично. И как тогда Европейский союз молча потакал саботажу Минских договоренностей со стороны Киева, так и даже на это откровенное признание Порошенко никто никак не отреагировал», — заявил он.

Лавров осудил молчание ЕС, отметив, что Брюссель при всем желании решать серьезные проблемы так и не среагировал на его слова о сознательном невыполнении «Минска-2».

Ранее Лавров заявил, что, если ЕС предложит России восстановить отношения, Москва посмотрит, выгодно ли ей это. «Если на каком-то этапе вдруг Европа скажет: "Мы погорячились, мы все-таки заинтересованы, давайте в каких-то экономических, торговых сферах восстановим наши отношения", — я считаю, тогда не надо их отталкивать. Но надо посмотреть, насколько это нам выгодно, а уже потом реагировать», — сказал он.

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Дмитрий Сотак
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