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H&M начал разрывать договоры аренды с торговыми центрами в России

Президент совета торговых центров Москаленко надеется на компромисс с компанией H&M

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко заявил, что шведский бренд одежды, обуви и аксессуаров H&M начал разрывать договоры аренды с торговыми центрами в стране. Его комментарий приводит ТАСС.

Москаленко отметил, что надеется на компромисс между компанией и арендодателями, которые могут понести убытки из-за прекращения сотрудничества. Так, собеседник издания предположил, что на отремонтированные для магазинов марки помещения, фигурирующие в судебном деле, могут быть наложены обременения. В данном случае собственники не смогут вновь сдать их во временное пользование.

«H&M начала процесс разрыва арендных отношений, но я испытываю большой скепсис в отношении возможности получения от компании отступных через исковые требования, через суды. Дело в том, что после продажи товара у H&M в России никакого имущества не останется. Ты пойдешь с исковым требованием в суд, суд скажет заплатить, а с кого взять деньги?» — пояснил Москаленко.

Ранее в июле сообщалось, что H&M отменил распродажу в России. Стало известно, что физические магазины поочередно откроются в августе для реализации оставшейся продукции и будут работать в штатном режиме. Утверждается, что товары будут продаваться по полной цене.

Также в июле шведский бренд H&M объявил о продолжении работы на территории Белоруссии и Казахстана. Отмечается, что все семь магазинов марки в Казахстане не будут закрываться в ближайшем будущем, а три торговые точки ретейлера, которые временно приостанавливали продажи в Минске и Гродно, в ближайшее время вновь возобновят свою деятельность.

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