Медведев дал обещание беженцам из Донбасса и с Украины

Зампред Совбеза Медведев пообещал беженцам из Донбасса выполнение всех задач спецоперации

Россия выполнит все задачи спецоперации, чтобы на Донбассе было мирно. Такое обещание дал заместитель председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев на встрече с беженцами из Донбасса и с Украины в Ростовской области, передает РИА Новости.

«Все, что мы наметили, в том числе в рамках специальной военной операции, по другим направлениям сделаем, доведем до конца. Так, чтобы было мирно, спокойно и комфортно», — заверил он временных переселенцев.

Кроме того, политик заявил, что беженцам продлят сроки пребывания в России в случае продолжения спецоперации до осени.

21 июля Медведев посетил пункт временного размещения беженцев, эвакуированных из Донбасса и с Украины в Таганроге. Политик и осмотрел условия пребывания переселенцев и пообщался с ними.

Ранее зампред Совбеза допустил, что Украина может утратить остатки государственного суверенитета и исчезнуть с карты мира. По его словам, после переворота 2014 года Киев перешел под влияние Запада.