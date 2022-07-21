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Медведев дал обещание беженцам из Донбасса и с Украины

Зампред Совбеза Медведев пообещал беженцам из Донбасса выполнение всех задач спецоперации

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Россия выполнит все задачи спецоперации, чтобы на Донбассе было мирно. Такое обещание дал заместитель председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев на встрече с беженцами из Донбасса и с Украины в Ростовской области, передает РИА Новости.

«Все, что мы наметили, в том числе в рамках специальной военной операции, по другим направлениям сделаем, доведем до конца. Так, чтобы было мирно, спокойно и комфортно», — заверил он временных переселенцев.

Кроме того, политик заявил, что беженцам продлят сроки пребывания в России в случае продолжения спецоперации до осени.

21 июля Медведев посетил пункт временного размещения беженцев, эвакуированных из Донбасса и с Украины в Таганроге. Политик и осмотрел условия пребывания переселенцев и пообщался с ними.

Ранее зампред Совбеза допустил, что Украина может утратить остатки государственного суверенитета и исчезнуть с карты мира. По его словам, после переворота 2014 года Киев перешел под влияние Запада.

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Константин Лысяков
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