Российского теннисиста Хачанова ограбили во время турнира в Германии

Российского теннисиста Карена Хачанова ограбили во время турнира в Гамбурге

Российского теннисиста Карена Хачанова ограбили во время турнира в немецком Гамбурге. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника агентства, в номер 26-летнего россиянина пробрались злоумышленники. «Они обчистили все помещение, вытащили все даже из сейфа», — отмечается в сообщении. Правоохранители Германии работают над установлением личностей грабителей.

21 июля Хачанову предстоит матч 1/8 финала турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Гамбурге против итальянца Фабио Фоньини. 18 июля россиянин преодолел 1/16 финала турнира. Хачанову удалось сломить сопротивление немецкого спортсмена Яна-Леннарда Штруффа.

Хачанов становился серебряным призером Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде. На его счету четыре победы в турнирах ATP. Россиянин — обладатель Кубка Дэвиса-2021 в составе сборной России.