Кремль отреагировал на метафору в адрес Путина про «главного пионервожатого»

Пресс-секретарь Песков заявил, что Путина вряд ли можно назвать «главным пионервожатым»

Президента России Владимира Путина, согласившегося возглавить наблюдательный совет Российского движения детей и молодежи, вряд ли можно называть в прессе как «главного пионервожатого». Так на метафору отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Главу российского государства можно будет назвать так, как будет звучать та должность, которую он займет, подчеркнул Песков.

Ранее президент России Владимир Путин согласился возглавить наблюдательный совет нового всероссийского движения детей и молодежи. С соответствующим предложением к нему обратилась одна из финалисток конкурса «Большая перемена», и российский лидер заявил, что принимает его с удовольствием.

14 июля глава государства подписал закон о создании движения детей и молодежи. Согласно закону, всероссийское движение будет готовить детей к полноценной жизни в обществе, а также формировать их мировоззрение на основе традиционных ценностей.