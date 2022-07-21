Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль отреагировал на метафору в адрес Путина про «главного пионервожатого»

Пресс-секретарь Песков заявил, что Путина вряд ли можно назвать «главным пионервожатым»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президента России Владимира Путина, согласившегося возглавить наблюдательный совет Российского движения детей и молодежи, вряд ли можно называть в прессе как «главного пионервожатого». Так на метафору отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Главу российского государства можно будет назвать так, как будет звучать та должность, которую он займет, подчеркнул Песков.

Ранее президент России Владимир Путин согласился возглавить наблюдательный совет нового всероссийского движения детей и молодежи. С соответствующим предложением к нему обратилась одна из финалисток конкурса «Большая перемена», и российский лидер заявил, что принимает его с удовольствием.

14 июля глава государства подписал закон о создании движения детей и молодежи. Согласно закону, всероссийское движение будет готовить детей к полноценной жизни в обществе, а также формировать их мировоззрение на основе традиционных ценностей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций против России
В «VK Звонках» появилась новая функция
В Сбере сообщили о работе над восстановлением доступа к сервисам банка
В Германии предрекли мировую войну из-за «тайваньских амбиций» Китая
Магазин Levi's открылся в Москве с новым названием
В Кремле поделились ожиданиями от будущего премьера Великобритании
Поля с пшеницей загорелись в Запорожье после ударов РСЗО
В России начались проблемы с углублением дна
В России усомнились в способности Европы заполнить газовые хранилища к зиме
Охваченную огнем свалку в российском городе сняли на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.