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Петр Ян получил новый бой в UFC

Российский боец UFC Петр Ян получил поединок с Шоном О'Мэлли на UFC 280 22 октября

Фото: David Yeazell-USA TODAY Sports / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян получил новый поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает ESPN.

Соперником россиянина станет 27-летний американец Шон О'Мэлли. Поединок пройдет в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби 22 октября.

Возглавит турнир в Абу-Даби противостояние россиянина Ислама Махачева и бразильца Чарльза Оливейры. Спортсмены поспорят за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе.

Ян не дрался с апреля. На UFC 273 ему не удалось вернуть титул чемпиона UFC в поединке с Алджамейном Стерлингом. Американец одержал победу судейским решением.

На счету О'Мэлли 15 побед при единственном поражении. В рамках UFC он четырежды выигрывал бонус за «Лучшее выступление вечера».

Николай Костюков
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