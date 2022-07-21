Тренер сборной России оценила дисквалификацию гимнастки-чемпионки за допинг

Тренер сборной России не смогла объяснить попадание допинга в организм гимнастки Симаковой

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко оценила дисквалификацию российской гимнастки Ангелины Симаковой. Об этом сообщает ТАСС.

Специалист почеркнула, что не может объяснить попадание запрещенного вещества в организм спортсменки. «Когда мы у нее спросили, она сказала: "Я ничего не принимала". Не верить ей мы не можем», — заявила Родионенко.

О дисквалификации гимнастки стало известно ранее в четверг, 21 июля. В образце допинг-пробы 19-летней Симаковой были обнаружены следы фуросемида. По решению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) спортсменка будет отстранена от участия в соревнованиях на два года. Дисквалификация отсчитывается с 2 июня. Симакова — чемпионка Европы 2018 года по спортивной гимнастике. Тогда же она также стала серебряной призеркой чемпионата мира.