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Тренер сборной России оценила дисквалификацию гимнастки-чемпионки за допинг

Тренер сборной России не смогла объяснить попадание допинга в организм гимнастки Симаковой

Фото: Kenjiro Matsuo / globallookpress.com

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко оценила дисквалификацию российской гимнастки Ангелины Симаковой. Об этом сообщает ТАСС.

Специалист почеркнула, что не может объяснить попадание запрещенного вещества в организм спортсменки. «Когда мы у нее спросили, она сказала: "Я ничего не принимала". Не верить ей мы не можем», — заявила Родионенко.

О дисквалификации гимнастки стало известно ранее в четверг, 21 июля. В образце допинг-пробы 19-летней Симаковой были обнаружены следы фуросемида. По решению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) спортсменка будет отстранена от участия в соревнованиях на два года. Дисквалификация отсчитывается с 2 июня. Симакова — чемпионка Европы 2018 года по спортивной гимнастике. Тогда же она также стала серебряной призеркой чемпионата мира.

Алексей Гусев
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