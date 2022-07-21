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Запуск ракеты компании SpaceX отменили менее чем за минуту до старта

SpaceX об отмене запуска ракеты Falcon 9 менее чем за минуту до старта

Фото: Joe Skipper / Reuters

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX отменили менее чем за минуту до старта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на разработчика.

Пуск корабля был запланирован на четверг, 21 июля. Он должен был доставить на орбиту очередную партию из 46 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии в 10:39 по времени Тихоокеанского побережья США (20:39 мск).

Однако всего за 46 секунд до старта пуск был было принято решение об отмене запуска. Причины переноса не раскрываются. Пуск перенесен на сутки.

Предыдущий успешный запуск Falcon 9 с 46 спутниками Starlink был произведен 11 июля. После запуска первая ступень ракеты в автоматическом режиме спустилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане.

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Марина Совина
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