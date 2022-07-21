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Спорт

Бывший капитан сборной Украины по мини-футболу вернулся в российский клуб

Бывший капитан сборной Украины по мини-футболу Евгений Иваняк вернулся в клуб из России

Фото: АМФР

Вратарь и бывший капитан сборной Украины по мини-футболу Евгений Иваняк вернулся в состав нижегородского «Торпедо». Об этом сообщается в паблике российского клуба в VK.

«Я рад вернуться в наш коллектив и снова стать частью структуры МФК "Торпедо"», — заявил 39-летний голкипер. Он отметил, что в клубе созданы все условия для достижения спортивных высот.

Иваняк завершил выступления за сборную Украины в 2021 году. Он привлекался к играм за национальную команду с 2005 года. Украинец дважды признавался лучшим вратарем страны.

Иваняк известен по выступлениям за харьковское «Торпедо» и львовский «Тайм», а также российскую «Дину». Голкипер — воспитанник запорожского «Торпедо». Иваняк начинал карьеру в большом футболе, но позднее по совету тренера Виктора Жука попробовал себя в мини-футболе.

Николай Костюков
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