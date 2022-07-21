В США заявили о намерении признать действия России на Украине «геноцидом»

Группа американских сенаторов хочет признать действия России на Украине «геноцидом»

Американские сенаторы заявили о намерении признать действия России на Украине «геноцидом» и представили резолюцию, которая даже при ее принятии будет носить исключительно символический характер. Об этом сообщает РИА Новости.

Резолюция была подана от имени главы комитета сената по международным отношениям Джеймса Риша, а ее авторами выступили семеро законодателей. Помимо признания действий России на территории Украины «геноцидом», сенаторы также предлагают поддержать международное расследование и призывают к кооперации с НАТО и Евросоюзом для поддержки Украины. Они подчеркивают, что резолюция носит рекомендательный и символический характер.

Ранее президент США Джо Байден высказывал аналогичную позицию, назвав политику президента России Владимира Путина на Украине «геноцидом», но впоследствии Белый дом сообщил, что заявление главы государства является его личным мнением и отражает его собственное видение ситуации.

В Кремле прокомментировали слова Байдена, сообщив, что считают «неприемлемыми попытки подобного извращения ситуации». Разведка США также не подтвердила заявление президента из-за отсутствия признаков наличия цели уничтожения этнической группы или нации, что является прямым определением геноцида.